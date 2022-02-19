حزمة استثمارات أوروبية بقيمة 150 مليار يورو لأفريقيا

كشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة استثمارية كبيرة، ضمن مبادرة جديدة له في قارة أفريقيا، وقدرها 150 مليار يورو لتعزيز برامج التنمية.

وتعهدت دول الاتحاد الـ27 خلال القمة الأوروبية الأفريقية السابعة، التي انعقدت يومي الخميس والجمعة في بروكسل، بتقديم القيمة المالية للاتحاد الأفريقي خلال سبع سنوات، شرط أن يتم إنفاقها في مشاريع البنية التحتية والاتصالات والمشاريع التقنية والصحية ومواجهة تغيير المناخ، على أن تتم مراقبة الأموال التي ستُصرف كل ستة شهور ومقارنتها بما تم إنجازه من مشاريع على الأرض.

وسمّت دول الاتحاد المبادرة بـ “غلوبال غيتواي”، ووصفها مراقبون دوليون بأنها مبادرة لمواجهة خطة النفوذ الصيني، حيث اعتبرت الدول الأوروبية أنها أكبر مستثمر في القارة الأفريقية.

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