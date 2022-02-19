مصرف الإدخار والإستثمار العقاري ينفي بدء استلام ملفات المواطنين بشأن الإقراض

طرابلس 19 فبراير 2022 (وال)- نفى مصرف الإدخار والإستثمار العقاري، صحة ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي وبعض القنوات المرئية والمسموعة؛ عن إعلان المصرف عن شروط ومتطلبات الإقراض والبدء في استلام الملفات من المواطنين.

وأكد المصرف – في بيان له – التزامه بالمبادرة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال مشاركته أمس الجمعة في احتفالات الذكرى الحادية عشرة لثورة فبراير بشأن الاقراض.

وأوضح المصرف بأن اللجان الوزارية المكلفة بهذا الشأن؛ ستستأنف عملها اعتبار من يوم غد الأحد لإعداد الملامح الرئيسية للإقراض “الشروط والمستندات المطلوبة” والتي سيتم الإعلان عنها بمجرد اعتمادها. (وال)

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