شركة البريقة: تزويد شركات التوزيع بالغاز والوقود مستمر بشكل طبيعي

طرابلس 19 فبراير 2022 (وال)- أنهت الناقلة “تازربو” تفريغ حمولتها من الغاز بخزانات مستودع رأس المنقار، التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

وقالت الشركة – في بيانات حديثة لها – إن الناقلة ” البرادلي ” غادرت منصة الرصيف النفطي بنغازي، بعد عملية تزويد مادة الديزل استمرت يومين متتالين.

وأكدت الشركة استمرار عملية التفريغ من قبل الناقلة ” أنوار أفريقيا “، المحملة بوقود البنزين بميناء طرابلس البحري، مشيرة إلى أن عمليات تزويد محطات التوزيع بباقي المناطق مستمر بشكل طبيعي. (وال)

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