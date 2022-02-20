خاص.. مصدر من أصحاب مناسبة حادثة التسمم لصدى: “ما حدث فعل فاعل”.. ويوضح التفاصيل

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن حادثة تسمم مساء السبت التاسع عشر من فبراير الجاري، في أحد صالات الأفراح بالعاصمة طرابلس.

وقد ذكر مصدر من عائلة أصحاب المناسبة لصحيفة صدى الاقتصادية بأن الحفل أُقيم بصالة “الترسانة” بمنطقة سوق الجمعة وأن هذه الحادثة نتج عنها وفاة 6 أشخاص إلى غاية الآن 5 منهم وافتهم المنية بمستشفى الطبي وشخص واحد بمستشفى شارع الزاوية، وإثنان من الأطفال في غيبوبة تامة، وعدد من المصابين في حالة حرجة.

وبحسب ما قال المصدر فإن التسمم الذي أصابهم كان شنيع ومن المستحيل أن يكون بسبب بعض اللحوم الفاسدة فقط، أي أنه (بفعل فاعل).

وأضاف كذلك بأن التحاليل التي أجراها المركز أكدت بأنه هناك مادة سامة في الطعام الذي قُدم في الحفل، وبأنه تم قفل الصالة بالشمع الأحمر، ولازال الأمر قيد التحقيق.

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