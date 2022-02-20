اقتصاد

تنامي عمليات “الترانزيت البحري” عبر ميناء مصراتة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت إدارة المنطقة الحرة مصراتة عن عدد الحاويات التي تمت مناولتها بين بواخر تعمل في المياه الدولية، اتخذت ميناء مصراتة لتكون منطقة عبور بحرية وسيطة لنقل السلع من دولة لأخرى.

وبحسب معلومات نشرتها المنطقة الحرة، فإنه خلال الأسبوع الماضي استقبل المرفأ باخرتين تجاريتين وهما “سنوبي وقوفي”، يحملان على متنهما 2000 حاوية سلع متنوعة تم إعادة شحنها لدول مصر وكوبا وتركيا.

ويمر عبر البحر الأبيض المتوسط أكثر من 15% من حركة التجارة العالمية، فيما تُمثّل عملية “الترانزيت البحري” ما نسبته 50% من إجمالي السلع المعاد توجيهها لموانئ خارجية.

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قناة 218 الليبية

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