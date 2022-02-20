انطلاق أعمال صيانة مهبط مطار مصراتة

باشرت الشركة المنفذة لأعمال صيانة مهبط مطار مصراتة، رصف المرحلة الأولى للطبقة الأسفلتية بالمهبط الرئيسي، وذلك بعد اعتماد تصميم الخلطة الأسفلتية وإجراء الاختبارات المعملية اللازمة عليها والتأكد من تناسبها مع المواصفات القياسية العالمية.

وستشرع الشركة المُنفذة في تنفيذ باقي مراحل الرصف للأجزاء الأخرى من المهبط وأعمال التخطيط والطلاء، فور الانتهاء من رصف هذه المرحلة، ليكون جاهزاً لاستقبال الرحلات الجوية حسب المعايير والمواصفات الفنية المطلوبة والمعتمدة دولياً.

يُذكر أن المشروع يتم إنجازه بإشراف المهندسين التابعين لمكتب صيانة المهابط والمنشآت، ومكتب صيانة المنظومات بالمطار.

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