الإدارة العامة بمصرف الإدخار تنفي البدء في استلام ملفات الإقراض

طرابلس 20 فبراير 2022 (وال) _ أعلنت الإدارة العامة بمصرف الإدخار والاستثمار العقاري اليوم الأحد، أن استلام الملفات لغرض الإقراض لم يتم المباشرة به حتى تاريخه.

وأوضح المصرف عبر صفحته الرسمية على موقع “الفيس بوك”، أنه سيقوم بالإعلان عن موعد التقديم في كافة وسائل الإعلام، وذلك بعد انتهاء اللجان المكلفة من رئاسة الوزراء باستكمال متطلبات الإقراض (الضوابط والمستندات المطلوبة).

يذكر أن منذ ساعات الصباح الأولى شكل المواطنين في العاصمة طرابلس، طوابير طويلة على مصرف الإدخار، رفقة ملفاتهم لغرض التقديم على القروض السكنية، وسط نفي متكرر من قبل إدارة المصرف. (وال _ طرابلس) ه ع

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