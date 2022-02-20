الخليج العربي للنفط تجتمع مع الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية

اجتمع رئيس مجلس الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط “صلاح القطراني” اليوم الأحد، مع رئيس لجنة الإدارة بشركة تموين الحقول النفطية “فتحي البنداق”.

أكد “القطراني” على ضرورة تقديم شركة التموين لخدمات متميزة لشركة الخليج ومعالجة القصور في الخدمات في بعض الحقول وان هناك امتعاض من المستخدمين من الوجبات المقدمة من قبل الشركة، منوهاً بأن شهر رمضان الكريم على الأبواب وعلى شركة التموين الاستعداد لتقديم خدمات متميزة لمستخدمينا خلال هذا الشهر وأن شركة الخليج العربي للنفط تسعى لرفع من مستوى الخدمات التموينية بكافة المواقع التابعة للشركة

كما أشار رئيس لجنة الإدارة بشركة التموين إن الديون المتراكمة لدى الشركات والتغير في أسعار السلع بالسوق كان له الأثر السلبي على تقديم خدمات تموينية متميزة خاصة لشركة الخليج العربي للنفط ، منوهاً إلى إدارة الشركة تعكف على دراسة الأسعار والبحث عن مصادر يمكنها من المنافسة وتقديم خدمات أفضل ، كما تحدث عضو لجنة الإدارة بشركة التموين أن تعثر السداد من الشركات كان وسيبقى المعضلة الأساسية ، ويجب على شركة الخليج وشركات القطاع ضرورة دفع الحد الأدنى من المديونية شهرياً.

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