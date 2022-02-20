“الصناعة” تختتم دورة تدريبية للسلامة والوقاية الصناعية

اختتمت وزارة الصناعة الدورة التدريبية الخاصة بالسلامة والوقاية الصناعية والتفتيش، التي تم تنفيذها بإشراف اللجنة العليا للسلامة والوقاية الصناعية، بالتعاون مع مركز التدريب بالشركة الليبية للحديد والصلب.

واستهدافت الدورة عدد 18 متدرباً من موظفي السلامة والوقاية الصناعية بمكاتب المراقبات التابعة للوزارة، والمفتشين التابعين لوزارة العمل والتأهيل، والعاملين من الشركة الأهلية لصناعة الأسمنت المساهمة الخمس.

واستمرت هذه الدورة لمدة 5 أيام تم فيها إعطاء برنامج تدريبي متكامل عن السلامة العامة والمخاطر وأنواعها، ونظم التفتيش في أماكن العمل وتحليل تقارير التفتيش وكذلك تطبيقات عملية وزيارات ميدانية.

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