فروع مصرف الجمهورية في جبل نفوسة ترفع سقف السحب

أفاد مراسل قنوات 218 في مدينة كاباو، عن توفر السيولة النقدية في فروع مصرف الجمهورية بالمنطقة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن فرع مدينة كاباو قد حدد سقف السحب عند 2000 دينار، وهي القيمة ذاتها التي سمحت بها فروع مصرف الجمهورية في المجابرة وتندميره مع وجود بعض الاستثناءات للحالات المرضية، بقيمة 10 آلاف دينار لعملائهم، فيما لم تُخضع إدارة المصرف في طمزين عملاءها إلى أي سقف للسحب.

وعملت إدارة مصرف ليبيا المركزي على توزيع سيولة نقدية لعموم المصارف التجارية، في إطار توفير الخدمات للمواطنين.

ويتراوح سقف السحب في المصارف التجارية في مدن الجنوب بين 500 و2000 دينار للشخص، فيما تعمل المصارف التجارية في المنطقة الشرقية على توزيع سيولة نقدية بسقوف سحب تتراوح بين 1000 و5000 دينار.

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