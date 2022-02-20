الشركة القابضة للكهرباء تعقد اجتماعها الأول

طرابلس 20 فبراير 2022 (وال) _ عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة، اليوم الأحد، اجتماعها الأول، برئاسة السيد “رمضان أبوجناح” رئيس الجمعية العمومية.

هذا وحضر الاجتماع أعضاء الجمعية، وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة.

واستعرض المجتمعون، الإجراءات القانونية والإدارية التي اتخدت من صحة الإنعقاد وتثبيت نصابه، إلى جانب مناقشة عدة بنوذ في جدول الأعمال، من بينها تقديم تقارير بنشاط كلاً من الشركة وهيئة المراقبة ومجلس الإدارة لعام 2021م.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات أهمها تقرير بعض الاجتماعات مع الشركات التابعة، وبحث سبل إجراء الإصلاحات للأوضاع القانونية والإدارية والمالية لتلك الشركات وعلاقاتها بالشركة القابضة، كما تقرر إجراء زيارة من الجمعية العمومية للشركة إلى الشركات التابعة لها في مدينة بنغازي، استجابًة لمقتضيات توحيد المؤسسة وإنجاح أعمالها.

ومن جانبه، أكد رئيس الجمعية على أهمية توحيد الشركة القابضة للمؤسسات ووضعها في الإطار الصحيح، مشدداً على ضرورة معالجة ملف المرتبات المتوقفة للعاملين بالقطاع، ودعوة الشركات لتقديم عرض خاص بالخطة التطويرية لقطاع الشركة القابضة والشركات التابعة لها خلال اسبوعين من تاريخه.

كما تقرر في الاجتماع تكليف مجلس الإدارة الحالي بتسيير أعمال مجلس إدارة الشركة القابضة، كما تم تسمية أمين سر للجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة. (وال _ طرابلس) ح س / ه ع

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