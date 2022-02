150 ألف دينار قيمة القروض التي ستوزع وفقا لضوابط مجلس الوزراء

قال رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار امحمد غولة، إنّ القروض النقدية التي قيمتها 150 ألف دينار ستوزع وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها مجلس الوزراء.

وأوضح غولة أنّه جرى الاتفاق على المرحلة الأولى لتنفيذ مبادرة إسكان الشباب، والتي تستهدف 25 ألف مستفيد عبر تأمين قطع أراضي للشباب، مشيرا أنّ المبادرة تستهدف الوحدات السكنية المتوقفة منذ 10 سنوات

وأضاف غولة أنّ الفرق الفنية على مستوى البلديات، ستعمل على تنفيذ المبادرة والتي تهدف إلى تنظيم وضبط الفئات المستفيدة.

من جانبه، قال وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، إنّ توزيع قطع الأراضي سيشمل في مرحلتها الأولى 1500 قطعة بالمنطقة الشرقية و3500 بالمنطقة الجنوبية و3500 بالمنطقتين الغربية والوسطى.

وتابع التومي، أنّه إضافة إلى 8625 قطعة أرض جاهزة ستكون هناك أكثر من 16 ألف قطعة أرض إضافية تعمل شركة التهيئة العمرانية على تجهيزها خلال شهر.

وأشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، إنّ وزارة الشباب حددت قطع الأراضي التي ستوزع على الشباب بمختلف المدن الليبية.

