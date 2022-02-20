وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: الوحدات السكنية المستهدفة بمبادرة رئيس الحكومة هي المتوقفة منذ 10 سنوات ولم تخصص سابقاً

تحدث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة” قائلاً: نطمئن المواطنين الذين لديهم تخصيص في شقق سكنية غير مكتملة أنها غير مشمولة بمبادرة رئيس الحكومة بشأن توزيع 100 ألف شقة.

وأضاف بالقول: وزارة الشباب عملت على تحديد قطع الأراضي التي ستوزع على الشباب بمختلف المدن، كما أن مصرف الادخار والاستثمار العقاري سيكون الإدارة التنفيذية لمبادرة رئيس الحكومة بشأن القروض.

وتابع بالقول: سنبدأ بمبادرة رئيس الحكومة بشأن التأمين الصحي للموظفين من أعمار 55 إلى 65 سنة حيث أن الوحدات السكنية المستهدفة بمبادرة رئيس الحكومة، هي المتوقفة منذ 10 سنوات ولم تخصص سابقاً .

وأشار إلى أن الشروط المطلوبة وكيفية استقطاع قيمة القرض سيعلن عنها مصرف الادخار في المدة المقبلة، مؤكداً على أن القروض خالية من الفوائد الربوية .

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