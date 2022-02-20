شركة الخليج تتابع خدمات تمويل الحقول النفطية

تابع رئيس لجنة الادارة بشركة الخليج العربي للنفط صلاح القطراني مع رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية فتحي الخضوري، ملف خدمات التمويل في الحقول.

وشدد القطراني خلال اللقاء على ضرورة معالجة القصور و تقديم خدمات تموينية بكافة المواقع التابعة لشركة الخليج.

وأشار رئيس لجنة الإدارة بشركة التموين -من جانبه- إلى أن الديون المتراكمة لدى الشركات والتغير في أسعار السلع بالسوق كان له الأثر السلبي على تقديم خدمات تموينية مؤكداً في الوقت ذاته على شركة الخليج وشركات القطاع ضرورة دفع الحد الأدنى من المديونية شهرياً حتى تتمكن الشركة من الإيفاء بالتزاماتها.

ويهدف الاجتماع الذي حضره عدد من مديري الإدارات بالشركات لتحسين جودة خدمات الإعاشة للعاملين بالحقل والمنشآت النفطية في إطار مهام الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية