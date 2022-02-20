“التومي”: المرحلة الأولى من قروض الإسكان بدأت والمرحلة الثانية يتم العمل عليها من قبل الفرق الفنية

صرح وزير الحكم المحلي “بدرالدين التومي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد بأنه سيتم إطلاق المنصة الأحد القادم وأن سبب التأجيل لتكون هناك شفافية وأيضاً منح فرص لتجهيز الأوراق المطلوبة من قبل المتقدمين .

وأضاف قائلاً: إن بعد التسجيل الإلكتروني سيكون هناك لجان فرعية في كل البلديات برئاسة عمداء البلدية وصندوق زكاة، لتحديد أحقية الشخص المتقدم للحصول على هذه المنحة من ناحية السن والدخل الشهري وعدد أفراد الأسرة.

وأكد أن المرحلة الثانية من هذه المبادرة يتم العمل عليها حاليا من قبل الفرق الفنية، وإلى الأن هناك 862‪5 قطعة أرض جاهزة لتسليم و 161‪19 أرض وعدت شركة التهيئة العمرانية بأن تكون جاهزة لتسليم في مدة ما بين 30-40 يوم من الأن.

وأشار إلى أن التوزيع الجغرافي للأراضي سيكون سيشمل كل المدن الليبية من بينها 1500 أرض في المنطقة شرقية و3500 أرض في المنطقة الجنوبية و3500 أرض في المنطقة الغربية، كما أن هناك تجاوب كبير من عمداء البلديات وهناك اقتراحات لضم بعض الأرضي ذات الملكية العامة لهذه المبادرة.

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