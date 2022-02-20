صنع الله يبحث برنامج عمل شركة نفوسة للعمليات النفطية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع مسؤولين من شركة نفوسة للعمليات النفطية، يترأسهم رئيس لجنة الإدارة محمد جمال الدين، أنشطة الشركة الحالية، وبرنامج عملها، ومشاريعها المقترحة لسنة 2022، والصعوبات التي تعيق تنفيذه، إضافة إلى استعراض الميزانية المطلوبة لإنجاز هذه المشاريع.

وأكد صنع الله خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأحد بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، على دعمه اللا محدود لشركة نفوسة من أجل إنجاز كل مستهدفاتها، ومشاريعها التي يعول عليها، لزيادة الإنتاج، ودعم الاقتصاد الوطني.

وعرض جمال الدين من جانبه، برامج الشركة المزمع تنفيذها بالاستعانة بالكفاءات الفنية بشركات القطاع، وذلك للإسهام في إنجاز مشاريعها، مؤكدا أن الوضع الأمني مستتب في مواقع الشركة.

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