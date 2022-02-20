صنع الله يتابع آلية تنفيذ مشاريع شركة “نفوسة” للعمليات النفطية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، مع رئيس لجنة إدارة شركة “نفوسة” للعمليات النفطية محمد جمال الدين، وعضو لجنة إدارة الشركة إلياس العزابي، ومدير الإدارة المالية بالشركة علي تويجر، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة للاستكشاف والانتاج أبو القاسم شنقير.
تم خلاله مناقشة أنشطة الشركة الحالية وبرنامج عملها ومشاريعها المقترحة لسنة 2022 والصعوبات التي تعيق تنفيذها، إضافة إلى استعراض الميزانية المطلوبة لإنجاز هذه المشاريع، وتم كذلك استعراض عدد من الأمور الفنية المتعلقة بمشاريع الشركة.
وبدوره أوضح رئيس مجلس إدارة شركة نفوسة برامج الشركة المزمع تنفيذها والمتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع وبالاستعانة بالكفاءات الفنية بشركات القطاع، وذلك للإسهام في إنجاز مشاريعها، مؤكدًا أن الوضع الأمني ممتاز في مواقع الشركة.
من جانبه، أكد صنع الله دعم المؤسسة اللامحدود لشركة “نفوسة” في سبيل تحقيق كل مستهدفاتها وإنجاز مشاريعها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
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