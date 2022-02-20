صنع الله يتابع آلية تنفيذ مشاريع شركة “نفوسة” للعمليات النفطية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، مع رئيس لجنة إدارة شركة “نفوسة” للعمليات النفطية محمد جمال الدين، وعضو لجنة إدارة الشركة إلياس العزابي، ومدير الإدارة المالية بالشركة علي تويجر، بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة للاستكشاف والانتاج أبو القاسم شنقير.

تم خلاله مناقشة أنشطة الشركة الحالية وبرنامج عملها ومشاريعها المقترحة لسنة 2022 والصعوبات التي تعيق تنفيذها، إضافة إلى استعراض الميزانية المطلوبة لإنجاز هذه المشاريع، وتم كذلك استعراض عدد من الأمور الفنية المتعلقة بمشاريع الشركة.

وبدوره أوضح رئيس مجلس إدارة شركة نفوسة برامج الشركة المزمع تنفيذها والمتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع وبالاستعانة بالكفاءات الفنية بشركات القطاع، وذلك للإسهام في إنجاز مشاريعها، مؤكدًا أن الوضع الأمني ممتاز في مواقع الشركة.

من جانبه، أكد صنع الله دعم المؤسسة اللامحدود لشركة “نفوسة” في سبيل تحقيق كل مستهدفاتها وإنجاز مشاريعها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

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