شركة الخليج العربي للنفط تبحث تحسين جودة خدمات الإعاشة للعاملين بالحقول والمنشآت النفطية

طرابلس 20 فبراير 2022 (وال)- خصص الاجتماع الذي عقده رئيس لجنة الادارة بشركة الخليج العربي للنفط صلاح القطراني مع رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية ” فتحي الخضوري ” ملف خدمات التمويل في الحقول.

وشدد القطراني خلال الاجتماع على ضرورة معالجة القصور وتقديم خدمات تموينية بكافة المواقع التابعة لشركة الخليج، وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لشركة الخليج العربي للنفط.

من جانبه، أشار رئيس لجنة الإدارة بشركة التموين إلى أن الديون المتراكمة لدى الشركات والتغير في أسعار السلع بالسوق كان له الأثر السلبي على تقديم خدمات تموينية، مؤكداً في الوقت ذاته على شركة الخليج وشركات القطاع ضرورة دفع الحد الأدنى من المديونية شهرياً حتى تتمكن الشركة من الإيفاء بالتزاماتها.

ويهدف الاجتماع الذي حضره عدد من مديري الإدارات بالشركات؛ لتحسين جودة خدمات الإعاشة للعاملين بالحقل والمنشآت النفطية في إطار مهام الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية. (وال)

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