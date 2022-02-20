الكبير يبحث مع “الخزانة الأميركية” الإنفاق العام لعام 2022

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع كلّ من مبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخزانة الأميركية ايرك ماير، الإنفاق المالي العام في ليبيا خلال عام 2022.

وبحسب بيان المصرف، فقد تناول الاجتماع الذي عقد عبر الإنترنت الأحد، ملفات مصاحبة بينها آليات توحيد مصرف ليبيا المركزي، والمراحل المنجزة منها، إلى جانب الوضع الاقتصادي والسياسة النقدية.

وكان الكبير قد عقد سلسلة من الاجتماعات الأسبوع الماضي مع سفراء الدول، لبحث التعاون المشترك، من بينها لقائه مع سفير ألمانيا لدى ليبيا مِيخائيل أونماخت، وسفير مالطا تشارلز صليبا، والسفير المصري تامر مصطفى، كما قام الكبير بمباحثات عبر الهاتف مع سفيرة المملكة المتحدة كارولين هورندال، والسفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو غريمالدي.

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