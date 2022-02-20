وحدة الاستقرار المالي بمصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء تصدر تقريرها المالي لعام 2018

البيضاء 20 فبراير 2022 (وال)- أصدرت وحدة الاستقرار المالي بمصرف ليبيا المركزي فرع البيضاء تقريرها لعام 2018.

وقال رئيس الوحدة هيثم المنصوري إن التقرير يأتي في سياق حرص مصرف ليبيا المركزي على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وعلى أداء مهامه كمستشار اقتصادي للدولة وفقا لما نص عليه قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005.

وأضاف المنصوري أن التقرير يحتوي على ثمانية فصول تغطي تحليل التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية، وتعطي تقييماً تفصيلياً للنظام المالي والمصرفي في ليبيا وتسلط الضوء على واقع الشمول المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى إن ما يميز هذا التقرير عن التقارير السابقة هو إجراء اختبارات الأوضاع الضاغطة التي تهدف إلى إجراء تقدير تقريبي لأثر إعادة تصنيف المحفظة الائتمانية على كفاية رأس المال للمصارف التجارية وأيضا تقييم الأداء المالي لقطاع التامين في ليبيا.

وأكد أن التقرير ركز على بيان الاختلالات المستمرة في هيكل المالية العامة والزيادة في حجم الانفاق الاستهلاكي والتساهل في تراكم الدين العام المحلي من أجل تمويل هذا الانفاق الاستهلاكي وذلك على حساب الانفاق على التنمية والبنية التحتية.

وقال إن وحدة الاستقرار المالي ملتزمة بمواصلة العمل على إصدار تقارير الاستقرار المالي في ليبيا، حيث من المتوقع الانتهاء من إعداد تقرير خاص بالسنتين 2019/2020 قبل نهاية العام. (وال)

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