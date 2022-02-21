تراجع للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاثنين 21 فبراير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 21 فبراير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5821 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2094 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2413 دينار، والليرة التركية 0.336 دينار، والدولار الكندي 3.6003 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2212 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2475 دينار، والدينار التونسي 1.5907 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4867 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاثنين 21 فبراير 2021: