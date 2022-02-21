شركة الواحة للنفط والغاز تتابع سير العمل في الحقول والموانئ

اجتمع رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط والغاز “نوري الصيد” اليوم الإثنين، وذلك بحضور عضو لجنة الإدارة “أنور الشهلول” ومدراء الإدارات الفنية، والشريك الأجنبي وعبر الدائرة المغلقة مراقبي الحقول والميناء .

تناول الاجتماع مناقشة تقرير الصحة والسلامة بمواقع عمل الشركة، وما يخص الوضع الوبائي بمختلف المواقع ، كما تم التأكيد على ضرورة الإلتزام بقرار المؤسسة الوطنية للنفط بشأن إلزامية التطعيم لكافة المستخدمين وإعتباره ضرورة من ضروريات التواجد بالعمل، وكذلك إبراز بطاقة التطعيم عند الدخول لمواقع عمل الشركة .

كما تم مناقشة سير العمل في الحقول والموانئ ومتابعة أعمال الصيانة في عدد من المرافق وخطوط نقل النفط الخام من الحقول إلى الميناء ، والتي تعرضت للتآكل نتيجة لعدم توافر الميزانيات اللازمة للقيام بأعمال الصيانات الدورية والذي أدي إلى عدم قدرتها على نقل كميات النفط المنتج من الحقول والميناء

ومن جهة شدد “نوري الصيد”على ضرورة التنسيق بين الإدارات فيما يتعلق بتوفير المستلزمات الأساسية للمستخدمين فيما يتعلق بالتموين والسكن وتوفير بدل الشغل وغيرها والتى لها علاقة بالمستخدم وسير العمل وسلامته ، موجهاً بضرورة بذل المزيد من الجهد وتذليل الصعاب التى قد تواجه إنجاز الأعمال ذات الطابع الإستعجالي .

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