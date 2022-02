بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” مع نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية “إريك ماير” والسفير الأمريكي “ريتشارد نورلاند” آخر التطورات المتعلقة بالقطاع المالي والتقدم نحو إعادة توحيد المصرف.

وبحسب السفارة الأمريكية في ليبيا فإن الكبير ونورلاند اتفقا على أهمية الشفافية في الدفع المنتظم للرواتب والنفقات الحكومية الأساسية لصالح الليبيين، والحفاظ على استقلالية وحياد مؤسسات الدولة مثل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

من جهته أعرب نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية “إريك ماير” عن تطلعه للقاء الصديق الكبير في واشنطن مارس القادم لمناقشة الخطوات المنجزة بشأن أولويات الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.

المصدر: السفارة الأمريكية في ليبيا

The post اتفاق ليبي-أمريكي على أهمية الدفع المنتظم للرواتب والنفقات الحكومية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار