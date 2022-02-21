وال| جهاز النهر الصناعي ينظم معرضاً للوثائق التاريخية الليبية

بنغازي 21 فبراير 2022 (وال) _ نظم جهاز تنفيذ و إدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الإثنين، بالتعاون مع دار الكتب الوطنية، معرضاً للوثائق التاريخية الليبية، الذي يستمر على مدار يومين متتالين.

هذا واحتضنت المعرض مكتبة الجهاز، ضمن إطار تفعيل دورها المعرفي للمستخدمين، حيث تنوع العرض بين (المخطوطات و المراسلات و المطبوعات و العملات المحلية قبل خمسة عقود).

و شلمت الفاعليات جلسة حوارية عن تاريخ الدولة الليبية ومامرت به خلال العقود الماضية و اهمية المخطوطات و تأثيرها في البلاد .

و صرح مدير المكتب الإعلامي للجهاز، المهندس (صلاح الساعدي) _ لوكالة الأنباء الليبية _ أن المعرض يهدف لنشر الثقافة التاريخية بين مستخدمي جهاز النهر، و الغرض من هذه الأنشطة هي الخروج من الإطار المؤسسي النمطي للموظفين، حيث تعاوننا اليوم مع دار الكتب الوطنية، الذين قاموا بتوفير مخطوطات الدولة الليبية، فالمكتبة جزء أساسي داخل أي مؤسسة، و لا ينبغى أن يحصر دورها في الكتب فقط في زمن العزوف على القراءة، فلماذا لا تصبح أيقونة للبحث العلمي الرياضي الثقافي، و غيرها من المعارف العامة.

و في ذات السياق، أوضحت رئيس قسم الوثائق و المخطوطات التاريخية بدار الكتب الوطنية الأستاذة (زينب الدرسي) أن هذا المعرض هو المعرض الرابع، و اليوم نعرض وثائقيات لعهد المملكة في الأربعينات و الخمسينات بكل مكونات الحياة الاجتماعية و السياسية و الإقتصادية، وعلاقة ليبيا بالدول الأوروبية في تلك الفترة مثل (أمريكا و الهند ويوغزلافيا و اليونان و الديانات اليهودية و اليونانية في شرق البلاد).

و أكمل الأستاذ (فرج نجم) الذي ألقى المحاضرة في الجلسة الحوارية: (قليلاً ما تجد من المؤسسات الدولة الليبية من يهتم بتوسيع دوائر المعرفة لدى الموظفين، و حديثنا اليوم في الجلسة الحوارية عن الوثيقة و دورها التاريخي في إدارة الدولة الليبية، فالعالم لديه مؤسسات كبرى تعنى بهذه الوثائق، لاستخلاص العبر و الدروس منها، و ما تلعبه من دور مهم لفهم المستقبل خاصة فيما يتعلق بالخلافات الحدودية أو غيرها).

وتابع نجم (لوال): تذكرنا هذه الوثائق المعروضة اليوم بمأساة دار الكتب الوطنية التي تعتبر خزانة الدولة المعرفية، فكل وثائقها و كتبها مشردة بين المخازن ، و فشلنا حتى في نقل هذه الأوراق إلى الأرشفة الرقمية للحيلولة دون ضياعها، الأمر الذي إذا يعتبر في منتهى الخطورة.

يذكر أن المعرض حظى بحضور لافت طيلة ساعات الدوام الرسمي، لمختلف موظفي أقسام و إدارات الجهاز الذين يستهدفهم هذا النشاط دون غيرهم. (وال _ بنغازي) ه ش / ه ع

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