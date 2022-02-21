الدبيبة يشارك في حدث إطلاق لوحة المعلومات الإلكترونية لمشروعات التنمية

قام رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الإثنين، بالمشاركة في حدث اطلاق لوحة المعلومات الإلكترونية لمشروعات التنمية لسنة 2021، بالإضافة إلى إعلان حسابات الدخل والناتج القومي من سنة 2006 إلى 2021، والذي اشرفت عليه وزارة التخطيط بالتعاون مع هيئة الأبحاث الهندسية وتقنية المعلومات، وذلك تعزيزًا للشفافية ولنشر كافة المعلومات عن برامج التنمية

كما أكد “الدبيبة” على أهمية توفير المعلومة وذلك في طرحها وفي توقيت هذا الطرح، كما عبر عن أنبهاره بالنتائج الواردة بلوحة المعلومات، بالإضافة للعمل الكبير الذي تم لإظهار هذه النتائج.

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