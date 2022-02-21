افتتاح حقل “الطهارة” النفطي بمنطقة الحمادة

افتتح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله حقل “الطهارة ” النفطي بالحمادة والذي تشرف على تشغيله شركة الخليج العربي للنفط.

ونشرت المؤسسة الوطنية للنفط عبر حسابها بـ” فيس بوك ” صورًا لزيارة الوفد لموقع الحقل بحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة أبو القاسم شنقير، ورئيس لجنة إدارة شركة ” الخليج العربي ” للنفط صلاح القطراني وبعض أعضاء لجنة الإدارة وعدد من المديرين دون أي معلومات بشأن القدرة الإنتاجية للحقل الجديد.

وكشف صنع الله، في وقت سابق، أن إدارته تأمل في الحفاظ على مستويات الإنتاج عند 1,2 مليون برميل يوميًا، وسط آمال بدخول 18 ألف برميل جديد على خطوط الإنتاج، إذا تمكنت الفرق الفنية من إضافة حقلين جديدين هذه السنة.

وعبّر صنع الله، خلال مؤتمر صحافي عقده نهاية الشهر الفائت، عن طموح إدارته في رفع الإنتاج إلى 1,4 مليون برميل يوميًا ، إذا تم تخصيص ميزانية قدرها 6,7 مليارات دولار للمؤسسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية