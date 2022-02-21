80 شركة تسحب كراسة الشروط من مشروع للطاقة بالجزائر

سحبت 80 شركة جزائرية وأجنبية كراسة الشروط الخاص بمناقصة مشروع إقامة محطات للطاقة الشمسية في الجزائر بسعة 1000 ميغاواط والذي يحمل اسم سولار 1000.

وبحسب وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة “بن عتو زيان” تشترط الجزائر أن يتراوح المكون المحلي في المشروع بين 40 و50%، وأن يؤسس الفائز بالمناقصة شركة تتوزع ملكيتها بين 66% للمستثمر و34% لكل من سوناطراك وسولنغاز الوطنيتين.

كما يخص المشروع خمس ولايات جزائرية، هي بشار وورقلة والوادي وتقرت والأغواط، كما أنه من المتوقع أن يوفر المشروع خمسة آلاف وظيفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية