اقتصاد

80 شركة تسحب كراسة الشروط من مشروع للطاقة بالجزائر

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سحبت 80 شركة جزائرية وأجنبية كراسة الشروط الخاص بمناقصة مشروع إقامة محطات للطاقة الشمسية في الجزائر بسعة 1000 ميغاواط والذي يحمل اسم سولار 1000.

وبحسب وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة “بن عتو زيان” تشترط الجزائر أن يتراوح المكون المحلي في المشروع بين 40 و50%، وأن يؤسس الفائز بالمناقصة شركة تتوزع ملكيتها بين 66% للمستثمر و34% لكل من سوناطراك وسولنغاز الوطنيتين.

كما يخص المشروع خمس ولايات جزائرية، هي بشار وورقلة والوادي وتقرت والأغواط، كما أنه من المتوقع أن يوفر المشروع خمسة آلاف وظيفة.

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قناة 218 الليبية

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