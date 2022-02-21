رويترز: الوطنية للنفط تفتتح حقل جديد في منطقة الحمادة

ذكرت وكالة رويترز العالمية للأنباء نقلا عن المؤسسة الوطنية للنفط إن رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله افتتح حقل الطهارة الذي تشغله شركة الخليج العربي بمنطقة الحمادة ولم يفصح عن أي تفاصيل حول إنتاج الحقل.

وقال صنع الله في مؤتمر صحفي الشهر الماضي إن بلاده تعتزم الإبقاء على إنتاج النفط عند مستوى 1.2 مليون برميل يوميا في عام 2022.

وأضاف أن المؤسسة الوطنية للنفط تأمل في أن تتمكن من زيادة الإنتاج أكثر من ذلك .

وأشار إلى أن المؤسسة تعتزم إضافة حقلين جديدين هذا العام مما يضيف قرابة 18 ألف برميل يوميا لطاقة الإنتاج.

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