لبنان.. عقود تكشف حجب المصرف المركزي مصير عمولات من البنوك

كشفت وثائق أن مصرف لبنان المركزي فرض عمولات على المصارف التجارية بعد شرائها سندات حكومية لأكثر من عقدٍ من الزمن، من دون توضيح أن الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ المصرف المركزي رياض سلامة.

واطلعت “رويترز” على أربعة عقود بين مصرف لبنان وبنك تجاري لبناني ترجع إلى الفترة من 2004 إلى 2014، وتنص على أن البنك يوافق على دفع ثلاثة أثمان عمولة قدرها 1% على مشترياته من شهادات الإيداع الحكومية بملايين الدولارات.

ولفت اثنان من كبار المديرين التنفيذيين في قطاع التمويل، لـ”رويترز” إلى أن “مثل هذه العقود كانت نموذجية بالنسبة للمصارف التجارية التي تقوم بمثل هذه المشتريات في ذلك الوقت”.

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