وزارة الصحة تناقش سبل توطين العلاج بالداخل لتخفيف الإنفاق العام للدولة

اجتمع مختصون من مكتب دعم القرار بديوان رئاسة الوزراء اليوم الإثنين بوفد من وزارة الصحة وذلك للتباحث حول برنامج توطين العلاج بالداخل بموجب تعليمات أمين عام مجلس الوزراء.

وتطرق الاجتماع إلى تقديم توصيات بالإجراءات والاستراتيجيات الداعمة لتنفيذ برنامج توطين العلاج بالداخل من خلال المساهمة من ديوان مجلس الوزراء لتقديم الخدمات العلاجية للمواطن وتخفيفاً من قدر الإنفاق العام للدولة .

كما أشار الاجتماع إلى أن وفد وزارة الصحة ضمّ كلًا من مدير إدارة المستشفيات ومدير إدارة التخطيط الصحي ومدير إدارة التعاون الدولي.

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