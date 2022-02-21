استعدادات لتنفيذ مبادرة “تيسير منفعة إسكان الشباب”

ناقشت اللجنة المكلفة بتنفيذ مبادرة تيسير منفعة إسكان الشباب والأسر المحتاجة الآليات المتاحة لتحقيقها.

وكانت اللجنة قد عقدت، الأحد، مؤتمرًا صحافيًا في العاصمة طرابلس، عرضت من خلاله خطوات تنفيذ المبادرة.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري، محمد غولة، إن إدارته ستلجأ لمصرف ليبيا المركزي؛ لتحديد الآلية التي سيتم بها توزيع القروض السكنية.

يذكر أن اللجنة تضم في عضويتها وزراء الإسكان والتعمير والشباب ووزارة الحكم المحلي وعدد من رؤساء الأجهزة والجهات المعنية أوكلت لها مهمة توزيع 24 ألف قطعة أرض لغرض الإسكان كمرحلة أولى.

وتتولى اللجنة مهام تنفيذ برنامج تقديم منح إقراض نقدي لثلاثة آلاف شاب ضمن مبادرة أطلقها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة.

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