“شكشك” يبحث إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون مع معهد ناصر للبحوث والعلاج بمصر

عقد رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك اليوم الإثنين اجتماعاً مع المدير العام لمعهد ناصر للبحوث والعلاج بجمهورية مصر العربية محمود سعيد، وبحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي ونائب مدير عام المعهد عماد الدين الحديدي بالإضافة إلى مديري الإدارات المختصة في الديوان .

تطرق الاجتماع إلى نتائج المتابعة الميدانية للديوان والإجراءات العملية الكفيلة بمعالجات كافة الصعوبات التي واجهت التعامل بين وزارة الصحة والمعهد في الفترة السابقة، تناول أيضاً إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون وتوأمة لمعالجة مرضى ضمور العضلات والأورام .

وفي الختام تم الاتفاق على حث اللجان الفنية من الجانبين للإسراع في إعداد مشاريع الاتفاقيات ومراجعتها تمهيداً لاعتمادها ومباشرة تنفيذها .

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