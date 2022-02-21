ديوان المحاسبة يبحث علاج مرضى ضمور العضلات في مصر

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، رفقة المدير العام لمعهد ناصر للبحوث والعلاج المصري محمود سعيد، إمكانية إبرام اتفاقيات تعاون وتوأمة لمعالجة مرضى ضمور العضلات والأورام.

جاء ذلك في اجتماع عُقد اليوم الاثنين، بحضور وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، ونائب مدير عام المعهد، بالإضافة إلى مدير الإدارات المختصة في الديوان عماد الدين الحديدي، جرى خلاله مناقشة نتائج المتابعة الميدانية للديوان، والإجراءات العملية الكفيلة بمعالجات كافة الصعوبات التي واجهت التعامل بين وزارة الصحة والمعهد في الفترة السابقة.

واتفق الطرفان على حث اللجان الفنية من الجانبين للإسراع في إعداد مشاريع الاتفاقيات ومراجعتها، تمهيداً لاعتمادها ومباشرة تنفيذها، وفق بيان الديوان.

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