اقتصاد

“النواب” يطالب المركز بالاستمرار بصرف المرتبات والدعم

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت رئاسة مجلس النواب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، باستمرار صرف الباب الأول المخصص لبند المرتبات بالزيادات المقررة والتي تم اعتمادها، بالإضافة إلى صرف الباب الرابع المخصص للدعم دون توقف لحكومة “تصريف الأعمال”، في إشارة لحكومة الوحدة وفقاً لبيان المركز الإعلامي لمجلس النواب اليوم الاثنين.

ونفى البيان كافة الشائعات حول قيام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإيقاف أية زيادات للموظفين، الممولة مرتباتهم من الخزانة العامة.

ومن المرجح أن تبلغ قيمة المرتبات للعام الحالي 55 مليار دينار، وفقاً لتقديرات وزارة المالية التي عملت على تقديم مقترح لجدول مرتبات موحد، مازال تحت دراسة المجلس بهدف اعتماده خلال الفترة المقبلة.

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قناة 218 الليبية

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