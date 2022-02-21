كلية الإعلام جامعة بنغازي تُنظم ندوة بعنوان “خطورة البطالة على المجتمع”

بنغازي 21 فبراير 2021 (وال)- نظم طلبة قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة بنغازي، ندوة بعنوان “خطورة البطالة على المجتمع”، بمشاركة عددا من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية.

الندوة التي أقيمت بقاعة البحوث والدراسات بالكلية، نظمها كلا من طالبات شهد الفيتوري، وفيروز عاشور، وأميرة عبد السيد، والطالب حمزة حمد صال، وبإشراف الدكتور أحمد المجبري.

وتمت خلال الندوة؛ طرح أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام والمشاركين، زوايا من المخاطر التي تتسبب فيها البطالة على المجتمع، والحلول الممكنة لتجاوز هذه المخاطر، حيث أوضح كل مشارك الحل من جانب إختصاصه.

وتناولت الدكتور بعلم الإجتماع فوزية قناوي؛ القضية من زاوية اجتماعية وتأثيراتها في المستقبل، فيما تناول رئيس قسم بناء القدرات والتدريب بوزارة العمل والتأهيل؛ القضية من زاوية اختصاصه، وبمشاركة لفضيلة الشيخ إبراهيم البرغثي، أوضح من خلالها رأي الشريعة في قضية البطالة.

وقال الأستاذ بكلية الإعلام جامعة بنغازي محمد المجبري – في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية – إن “هذه الندوة عقدت بناء على اختيار موضوع ذا أهمية وهو “البطالة”، وذلك بعدما كشفته أستاذة بعلم الإجتماع فوزية قناوي؛ عن دراسة تؤكد زيادة نسبة البطالة في الشارع الليبي، مما جعل طلاب قسم العلاقات العامة ومن زاوية الاختصاص الاجتماعي لهم، ينظمون ندوة حول الموضوع للخروج بتوصيات؛ قد تكون مفيدة للمجتمع حيال القضية المطروحة”.

بدورها؛ أوضحت اللجنة المنظمة للندوة بأن الندوة هي عبارة عن مشروع تخرج لعدد من طلبة قسم العلاقات العامة، تبحث وتحلل قضية البطالة والآثار السلبية المترتبة عليها، وناقشت عدة محاور بينها: أسباب البطالة الاقتصادية والثقافية والبطالة المقنعة، والمشاكل الاجتماعية الناتجة عنها، وأثر البطالة على الشباب، وإقتراحات وحلول لأزمة البطالة.

وخلصت الندوة إلى ضرورة إقامة لقاءات عمل تكملة لما جاء في هذه الندوة من توصيات، وإيجاد حلول جذرية لأجتثاث البطالة من أصولها، وخلق وتهيئة مناخ يشجع المنتجين ويوفر لهم سُبل العمل. (وال) ع م/ ر ت

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