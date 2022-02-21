تأكيداً للمراسلة التي نشرتها صدى بالأمس.. مجلس النواب يكشف تفاصيل مخاطبة رئاسته لمحافظ المركزي بخصوص استمرار الصرف من الباب الأول والرابع

أكذ المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، بأن رئاسة المجلس طالبت محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” باستمرار صرف (الباب الأول) بند المرتبات بالزيادات التي تم إعتماد قوانينها من قبل مجلس النواب و (الباب الرابع) بند الدعم فقط من الميزانية لحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية قانوناً.

كما نفى المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، كافة الشائعات التي يتم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي مشبوهة التمويل، بشأن مزاعم “قيام رئيس مجلس النواب بإيقاف صرف المرتبات بالزيادات المعلنة”.

مع تأكيد المجلس أن “عقيلة صالح” يشدد في كل لقاء على ضرورة توفير الحاجات الأساسية للمواطنين دون إنقطاع لأنها حق مشروع لكل مواطن ولابد أن تتكفل به السلطة التنفيذية.

وكانت صحيفة صدى الاقتصادية قد نشرت حصرياً رسالة مفادها مخاطبة رئاسة مجلس النواب إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي ، وتضمنت أن هناك بنود لا يجب أن يتم التوقف عن الصرف منها كالباب الأول والباب الرابع إلى حين إصدار قانون الميزانية أو قرار الصرف من السطة التشريعية ، وإتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص مع إشارته إلى سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل لجنة إعداد خارطة الطريق لتنظيم المرحلة المقبلة .

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