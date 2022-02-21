توافق “ليبي روسي” على استئناف أعمال اللجنة المشتركة

توافق الجانبين الليبي والروسي على استئناف أعمال اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، والمتوقفة منذ سنوات، بالإضافة لتفعيل الاتفاقيات المُوقّعة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير النفط والغاز محمد عون مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف، على هامش فعاليات منتدى الدول المصدرة للغاز “GECF”، المقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويأتي الاجتماع بين الطرفين بعد تصاعد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي، إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وسط دعوات دولية لرفع الإنتاج الليبي، لتعويض النقص الذي قد يطرأ على سوق الطاقة الأوروبي.

يُذكر أن روسيا اشترطت تحسن الوضع الأمني لإعادة فتح سفارتها في العاصمة طرابلس، في ظل انتقادات دولية لموقف روسيا الضالعة في الأزمة الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية