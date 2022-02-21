خاص.. الرقابة الإدارية تخاطب مؤسسة التعدين بشأن إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بتغيير مجلس الإدارة وعدم المساس بالمراكز القانونية بالمؤسسة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على خطاب وكيل هيئة الرقابة الإدارية طرابلس “خالد ضو” إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين بخصوص الشكوة المقدمة ضد وزير الصناعة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتعدين.

حيث تبين أنه صدر بمخالفة التشريعات النافذة مما يستوجب العمل، عليه يطلب عدم التقييد بقرار مجلس النواب بشأن سحب الثقة من الحكومة؛ وكذلك تعميم المجلس الرئاسي بشأن تعيين واعفاء والذي تضمن عدم المساس بالمراكز القانونية لممثلي الجهات والوحدات الإدارية بالدولة، كما حكومة تصريف الأعمال يقتصر دورها على تسيير الأعمال التي لابد منها لتسيير المرافق العامة.

كما يطلب منكم التقييذ بالتشريعات النافذة وتعميم المجلس الرئاسي وفتاوي إدارة القانون وإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بتغيير مجلس الإدارة وعدم المساس بالمراكز القانونية للمؤسسة.

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