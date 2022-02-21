صنع الله يُحذّر من توقف الإنتاج ويطالب بصرف الميزانيات

حذّر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله من توقف إنتاج النفط بشكل كامل، في حال عدم صرف الميزانيات المخصصة للقطاع.

وأشار صنع الله خلال كلمة ألقاها على هامش حفل افتتاح حقل الطهارة، إلى أن عام 2021 كان الأسوأ من حيث الميزانيات، إذ صرفت الحكومة 11% من إجمالي ما خصص للمؤسسة فيما بلغت قيمة العجز 89%.

وقال رئيس مؤسسة النفط إن حقل الطهارة بمنطقة الحمادة الواقع في حوض غدامس وتُشغله وتشرف عليه شركة الخليج العربي للنفط، قد دخل على خطوط الإنتاج بقدرة 2500 برميل يوميا، مع إمكانية رفع الإنتاج إلى 40 ألف برميل في حال توفرت الميزانيات.

وكشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن تقديمه عدداً من المقترحات لتطوير حوض غدامس النفطي للحكومة، خلال نوفمبر الماضي، ولكن لم يتم الرد ولا صرف الميزانيات اللازمة، مشيراً إلى أن ليبيا يمكنها الرفع من الإنتاج اليومي إلى 2.5 مليون برميل أو 3 ملايين برميل، في حال تم تخصيص الأموال المطلوبة للتطوير.

ونوه صنع الله على عدم صرف مرتبات نحو 10 آلاف موظف في قطاع النفط لم تصرف مرتباتهم، بسبب غياب الميزانيات، إلى جانب تأخر صرف مرتبات شهر يناير إلى اللحظة، مطالباً بصرف كافة العلاوات المقررة.

وعبّر صنع الله عن تخوفه من تراكم الديون على الشركة الوطنية للتموين التي تواجه ظروفاً صعبة، تزامناً مع قرب شهر رمضان، إذ من اللازم توفير الغذاء للعاملين في الحقول البحرية والصحراوية للعاملين.

وطالب رئيس مؤسسة النفط في آخر كلمته، الشركة العامة للكهرباء بتطوير عمليات إنتاجها والتحول للطاقة النظيفة، إذ تُغذّي مؤسسة النفط الشبكة العامة بنحو 20 ألف برميل يومياً، يتم حرقها لضمان عمليات التوليد في بعض المحطات.

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