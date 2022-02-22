الأزمة “الروسية الأوكرانية” تدفع أسعار النفط والذهب للارتفاع بقوة

قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط لخام برنت والخام الأميركي بشكل ملموس في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، عقب ارتفاع حدة التوتر “الروسي الأوكراني” واعتراف موسكو الاثنين “بجمهورتيْ ” دونتسيك ولوغانسك.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بما نسبته 4 %، مسجلةً 97,20دولارًا للبرميل، في أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2014.
شملت حالة الارتفاع أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي، إذ ارتفعت بنسبة 3 % ليبلغ سعر البرميل 94دولارًا.
دفعت الأزمة الأوكرانية إلى ارتفاع سعر الذهب العالمي أيضًا، إذ بلغ سعر الأونصة أعلى مستويات له منذ يونيو الماضي، مسجلاً 1,915دولارًا.
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