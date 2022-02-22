اجتمعت الجمعية العمومية للشركة الليبية للأسمدة اليوم الثلاثاء، بحضور المساهمين والشركاء، حيث حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة و المدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير التنفيذي.

تناول الاجتماع مناقشة العديد من بنود جدول الأعمال والتي كان من أهمها استعراض التقارير المالية والفنية المتعلقة بالشركة والخطط والميزانيات التقديرية لـ 2022، كذلك مناقشة الصعوبات التي تواجه الشركة،حيث تم اعتماد بعض القرارات المهمة التي تساعد في إعادة إحياء الشركة من جديد.

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