وزير النفط يبحث مع نظيره الروسي تعزيز التعاون في مجال الطاقة

بحث وزير النفط والغاز محمد عون مع وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف؛ إمكانية تفعيل الاتفاقيات النفطية بين البلدين واستئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وبحسب بيان مقتضب نشرته وزارة النفط والغاز، مساء الاثنين؛ فقد اتفق الطرفان خلال اجتماع عقد على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز على عقد لقاء جديد خلال الفترة المقبلة لبحث نتائج المباحثات القائمة حاليًا.

وكان مستشار المدير العام لشؤون الشركات في تات نفط الروسية، فاسيلي موزجوفي، قد كشف خلال تصريح له في أكتوبر الماضي؛ عن عودة نشاط الشركة في ليبيا، وهي الخطوة التي قابلتها مؤسسة النفط بالترحيب، معبرة عن أهمية تواجد الشركات الروسية في ليبيا.

وتعد تات نفط أولى الشركات النفطية الروسية التي دخلت السوق الليبية وحصلت على اتفاقية إنتاج مشتركة مدتها 30 عاماً مع الحكومة الليبية من بين 48 شركة عالمية عام 2005،

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