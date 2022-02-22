المركزي ينشر بيان الإيرادات والنفقات لشهر يناير

نشر مصرف ليبيا المركزي طرابلس بيان الإيراد والإنفاق من 1/ يناير/2022 إلى 31/ يناير/2022 .

حيث بلغ أن إيرادات الضرائب 312 مليون دينار وإيرادات الجمارك 25 مليون والإيراد العام 14 مليون، كما أن الإجمالي للإيرادات تقدر ب351.

كما أكد المركزي على ورود خلال الفترة إتاوات مستحقة على الشركات النفطية عن سنوات سابقة بقيمة 10.9 مليار دينار، وكذلك إيرادات الضرائب تخص الفترة الماضية، حيث لم ترد خلال الفترة أية أذونات صرف من وزارة المالية عن أي باب من أبواب الإنفاق العام.

وأكد أيضاً على عدم استخدام عوائد الرسم المفروض عن مبيعات النقد الأجنبي لأي غرض كان، كما بلغت إستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة 1.4 مليار دولار ومبينة على مبلغ 1.2 مليار دولار لتغدية حسابات المصارف التجارية وتشمل 790 مليون دولار للاعتمادات ومليون دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين حسب الجدول المرفق.

وكذلك مبلغ 245 مليون دولار إستخدامات الدولة من النقد الأجنبي مغطاة من إنفاق السنة الماضية منها: 100 مليون دولار مرتبات العاملين بالخارج ومساهمات دولية عن السنة الماضية و145 مليون دولار دفعات اعتمادات قائمة للجهات العامة منها (95 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء؛ و27 مليون دولار جهاز الإمداد الطبي والصحة، و 8 مليون دولار للتعليم العالي، و15 مليون دولار جهات عامة أخرى).

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