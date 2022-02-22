اقتصاد

المركزي: 4 مليارات دولار قيمة إيرادات يناير الماضي من إيرادات النقد الأجنبي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

نشر مصرف ليبيا المركزي بياناته لإيرادات شهر يناير الماضي، حيث بلغت استخدامات النقد الأجنبي 1.4 مليار دولار، منها 245 مليون مغطاة من إنفاق السنة الماضية.

وأضاف المركزي، في بيانه عبر صفحته الرسمية فيس بوك، أن باب رواتب العاملين بالخارج بلغ 100 مليون دولار، فيما بلغت اعتمادات قائمة الجهات العامة 145 مليون دولار، منها 95 مليون لشركة الكهرباء، و25مليون لجهاز الإمداد الطبي والصحة.

وفيما استخدمت 8 مليون دولار للتعليم العالي، و15 مليون دولار لجهات عامة أخرى، لافتا إلى حصوله على إتاوات مستحقة على الشركات النفطية عن سنوات سابقة  10.9 ملیار دینار.

ونوه المركزي إلى أنه لم ترد خلال هذه الفترة أية أذونات من وزارة المالية عن أي باب من أبواب الإنفاق العام.

  • Facebook
  • Twitter
  • WhatsApp
  • Facebook Messenger

    يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية

    عن مصدر الخبر

    شبكة الرائد الاعلامية

    شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

    قد يعجبــــك أيضـــاً

    أضف تعليقـك