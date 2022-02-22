“المركزي”: إجمالي الإنفاق العام خلال شهر يناير سجل 351 مليون دينار

أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانًا رصد من خلاله حركة الإيراد والإنفاق العام عن شهر يناير 2022، وسجل من خلاله 351 مليون دينار في شكل إيرادات.

وأضاف البيان أن إيرادات شهر يناير تضمنت إيراد الضرائب بقيمة 312 مليون دينار فيما سجلت إيرادات الجمارك 25 مليون دينار، وسجل الإيراد العام مبلغ 14 مليون دينار، كما أشارت بيانات المركزي إلى عدم تسجيلها أي أنفاق فعلي خلال الفترة ذاتها.

وكشف عن تسجيل قيم مستحقة على الشركات النفطية عن السنوات الماضية بقيمة 1,9 مليار دينار فيما بلغت استخدامات النقد الأجنبي 1,4 مليار دولار.

استخدم منها المركزي مبلغ 1,2 مليار لتغذية حسابات المصارف التجارية شاملة فتح اعتماد مستندي بقيمة 790 مليون دينار وتحويلات لصالح حسابات الدارسين بالخارج ومرتبات المغتربين وسداد الأغراض الشخصية بقيمة 410 ملايين دولار.

وبحسب بيانات المركزي؛ فقد بلغ إجمالي استخدام الدولة من النقد الأجنبي 245 مليون دولار مغطاة من إنفاق السنة الماضية شاملة مبلغ 100 مليون دولار لسداد مرتبات العاملين بالخارج ومساهمات دولية عن السنة الماضية بقيمة 145 مليون دولار.

وأوضح أن إجمالي دفعات الاعتماد للشركة العامة للكهرباء سجل 95 مليون دولار، فيما بلغت اعتمادات جهاز الإمداد الطبي والصحة 27 مليون و 8 ملايين أخرى لحساب اعتمادات قطاع التعليم العالي.

وبيّن المركزي، وفق الكشوفات الواردة عن فترة شهر يناير 2022، إيراد 15 مليون دولار لجهات عامة أخرى، بحسب نص البيان.

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