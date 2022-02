لأول مرة منذ 2014.. أسعار النفط تتجاوز 99 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط العالمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 99 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014، في ظل تصاعد التوتر حول الأزمة الأوكرانية.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 4.62% إلى 95.28 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 3.46% إلى 98.69 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبيرغ”.

وفي وقت لاحق، واصل سعر خام “برنت” الصعود ليصل عند 99.3 دولاراً للبرميل.

ويأتي ارتفاع أسعار النفط في ظل تخوف المستثمرين من تأثر إمدادات النفط من روسيا، أحد أبرز منتجي الخام في العالم، بالأزمة الأوكرانية، بحسب ما أفادت قناة “روسيا اليوم”.

يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع مساء أمس الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

