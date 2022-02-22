المركزي يعلن عن إجمالي مبيعات المصارف من النقد الأجنبي خلال يناير .. تابع التفاصيل

كشف مصرف ليبيا المركزي عن المبالغ المباعة للمصارف عن شهر يناير 2022 ، حيث بلغ إجماليها 1.195 مليار دولار ، حيث قام الجمهورية ببيع 205.680 مليون ،أما الأمان فتبلغ مبيعاته من النقد الأجنبي 179.111 مليون.

كما تبلغ مبيعات اليقين 135.537 مليون ، وبلغت مبيعات الصحاري 108.755 مليون ، و النوران 97.328 مليون، وبلغت مبيعات التجاري الوطني 760.072 مليون ، والإسلامي 58.095 مليون والمتحد 52.818 والخارجي 52.158 مليون ، والخليج الأول 46.046 مليون ، والوحدة 42.088 مليون ، وشمال أفريقيا 40.009 مليون ، والسراي 35.970 مليون .

والواحة 34.915 مليون ، والوفاء 15.599 مليون ، والتجارة والتنمية 6.903 مليون ، والمتوسط 4,466 مليون، والأندلس 4.730 مليون ، والتجاري العربي 239 ألف ، والاجماع 0 .

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