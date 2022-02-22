الغزو الروسي المرتقب لأوكرانيا يتسبب في ارتفاع قياسي في أسعار النفط والذهب

سجلت أسعار النفط الخام والذهب ارتفاعا قياسيا مع تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، وإعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتراف موسكو رسمياً باستقلال “دونيتسك ولوغانسك” دولتين مستقلتين عن أوكرانيا.

وارتفع خام برنت بـ 4% ما يعادل 97 دولاراً للبرميل، وخام تكساس بـ 3% مايعادل 94 دولاراً للبرميل، كما رجع سعر الذهب لـ 1900 دولاراً للأونصة، وفقا لموقع CNBC عربية.

تلك الأحداث تسببت في انخفاض العقود الآجلة لمؤشر داو جونز – هو مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك – بأكثر من 400 نقطة، كما افتتح المؤشر الياباني نيكي 225 متراجعًا بنحو 1.7% وصولا إلى 26466 نقطة.

وتسبب تصاعد التوترات بين روسيا وأكرانيا في سوء علاقة روسيا مع الدول الأوروبية وأمريكا، مما جعل الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع أمرًا يحظر الأنشطة الاقتصادية مع المنطقتين الانفصاليتين بأوكرانيا.

كما صرح رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أن دول الاتحاد الأوروبي اتفقت على فرض حزمة من العقوبات على روسيا بعد اعترافها باستقلال “دونيتسك ولوغانسك”.