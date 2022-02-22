“المالية” ترد بخصوص زيادة المرتبات التي شملت عدد من المؤسسات بالدولة

تحدث رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية “عمر بسيسة” قائلاً: تلقينا العديد من التساؤلات عن عدد من الملفات من أهمها إذا ما كانت زيادة المرتبات التي شملت عدد من شرائح الشعب الليبي وعلى رأسها ( التربية والتعليم _ التعليم التقني _ الضمان الاجتماعي ) مستمرة أم ستتوقف؟

وأضاف بالقول: نطمئن المشمولين بالزيادة من هذه الفئات بأن الزيادة مستمرة ولا داعي للاستماع للشائعات المنتشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، حيث أن الحقوق التى أُنشأة بقانون أو بقرار مكتمل الأركان لا يمكن حجبها أو ايقافها إلا بقانون أو بقرار لاحق .

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