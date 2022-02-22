“الدبيبة”: وباء كورونا وتغير المناخ لهما أثر كبير على مستقبل اقتصادنا

ألقى “عبدالحميد الدبيبة “رئيس الحكومة الموحدة كلمة أثناء افتتاح القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المقامة بالدوحة القطرية.

وقد أوضح أن وباء كورونا وتغير المناخ لهما أثر كبير على مستقبل اقتصادنا في تصنيع الغاز كدول تعتمد على هذه الصناعات.

وأضاف أن الصراع السياسي في ليبيا العشر السنوات الماضية أثر أيضا على البنية التحتية لإنتاج الغاز والنفط.

وأكد قائلا : منذ تسلمنا الحكومة بذلنا قصارى جهدنا لعودة الحياة لهذه صناعات مضيفاً أن المخزون النفط المكتشف في كل الحقول لايتجاوز 30 ٪ من المخزون الكلي، حيث أكد أنها فرصة كبيرة في تجمع منتدى الدول المصنعة للغاز في استغلال ثروات البلاد لنفط والغاز بشكل مستدام، يضمن دعم رفاهية شعوبنا ويضمن تزويد العالم بطاقة نظيفة مستدامة

وأنه من خلال عمليات التنقيب يمكن استخراج كميات كبيرة من الغاز

وأشار أيضا إلى أنه تم اكتشاف حقول غاز جديدة يتم السعي في تطويرها بشراكة مع بعض شركات العالمية.

وختم كلمته بأن الدراسات تشير أن ليبيا تملك مخزون كبير من الغاز، وقد تصبح من أهم البلدان المصنعة للغاز إذا تم تأكيد هذه الاكتشافات وتطويرها.

ودعى الحاضرين إلى تكثيف الجهود في وضع مخطط استراتيجي لتجاوز التحديات والعوائق وتبادل الخبرات.

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